'Migranti, se il quadro non migliora inevitabile la chiusura dei confini'

“Gli ingressi senza sosta in Friuli Venezia Giulia di clandestini provenienti dalla rotta balcanica, il mancato rispetto della quarantena fiduciaria da parte dei migranti: uno scenario che da critico sta diventando emergenziale", commentano i deputati di Forza Italia Sandra Savino e Roberto Novelli. "Bene hanno fatto il presidente Fedriga e il vicepresidente Riccardi a varare lo stato di preallerta, ma la gravità della situazione c’è bisogno di un intervento del Governo".

"Approfittando della sua presenza in aula abbiamo incontrato il ministro dell’Interno Lamorgese, che ci ha comunicato l’intesificazione dei controlli alla frontiera, in particolare sui mezzi pesanti. Ma se la situazione non dovesse migliorare riteniamo che la chiusura dei confini sarà una scelta inevitabile: non possiamo permettere che i comportamenti virtuosi dei cittadini del Fvg e le misure adottate dalla Regione siano vanificati dall'afflusso incontrollato di immigrati clandestini”, concludono Savino e Novelli.