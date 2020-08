'Migranti, Serracchiani scollegata dalla realtà'

"Sfacciataggine e scollamento dalla realtà? L’onorevole Serracchiani incredibilmente attacca l’amministrazione regionale sulla questione migranti, come se le competenze non fossero del governo, di cui il partito democratico a cui appartiene Serracchiani fa parte. Chi può mandare l’esercito, chi può rinforzare i pattugliamenti al confine tra Slovenia e Fvg? Se Serracchiani non lo ricorda lo faccio io: il governo. Dopo il ministro che ha vergogna a tutelare la sua regione di provenienza oggi la deputata che mistifica la realtà. Ma i cittadini del FVG sanno bene qual è la verità: la situazione sta diventando sempre più complicata, e Forza Italia da mesi sta chiedendo al ministro Lamorgese di intervenire. Ogni tentativo di rimpallare le responsabili è patetico". Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.