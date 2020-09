'Migranti, servono controlli più serrati ai confini'

"Finalmente il Governo sembra essersi accorto che la situazione degli immigrati in Friuli Venezia Giulia è davvero esplosiva e domani arriverà il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per un incontro con gli amministratori locali", scrive in una nota il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Ci sarò anch'io per ribadire la necessità di controlli più serrati ai confini per frenare, finalmente, l'incessante arrivo di migranti. Un problema che rischia di diventare devastante e che non si può pensare di risolvere ripristinando l'accoglienza diffusa. Vanno bloccati. Punto".

"Ma dobbiamo affrontare seriamente, una volta per tutte, la questione dei minori stranieri che spesso minori non sono. Purtroppo è sufficiente una loro dichiarazione, in assenza di strumenti scientifici che ne attestino l'età reale, per ricevere l'assistenza riservata ai minori", continua Ziberna.

"Le strutture sono sature e, a Gorizia, ci sono anche cinque minori positivi al Covid. Senza contare i tantissimi che fuggono dopo qualche giorno senza lasciare tracce. Dove vanno, cosa fanno? È possibile che vadano a ingrossare le fila della malavita? È ora che qualcuno risponda a queste domande. Ma soprattutto che vengano decisi interventi volti, finalmente, a risolvere questo problema", conclude Ziberna.