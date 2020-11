'Milioni per la sicurezza, ma ci si dimentica del sociale'

“Mi sembra di essere alle solite. Si trovano sempre le risorse per tutti gli interventi sul Programma Sicurezza che, tra spese in conto capitale e spese correnti, per il triennio 2021/2023, impegnerà circa 25 milioni di euro, e poi ci si dimentica di essere in piena emergenza sanitaria e, soprattutto, economica”. Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines pur votando favorevolmente al bilancio previsionale regionale nell’odierna riunione del Comitato Autonomie Locali del FVG, ha espresso le sue riserve.

“Pur in un documento contabile che sostanzialmente tiene, si ripetono dinamiche già viste in passato. Siamo in un periodo storico nel quale le disuguaglianze aumentano, famiglie, imprese ed enti locali avrebbero bisogno di un concreto aiuto, gli stessi servizi sociali necessiterebbero di più risorse per superare lo stato di disagio e di crisi che le persone stanno vivendo.

E in tutto questo la Regione spende tre milioni di euro per pagare gli “steward della sicurezza”. Una sorta di servizio ausiliario di vigilanza che prevede di utilizzare personale degli istituti di vigilanza privata nei comuni superiori ai 20.000 abitanti. Un modo, forse, per tenere dentro un Comune amico come Monfalcone”.

E aggiunge il Sindaco Martines: “Sappiamo che la nostra regione non è un territorio ad altro rischio delinquenziale. Basti vedere i numeri che ci vengono forniti dalle Questure. Sarebbe stato più logico e lungimirante dedicare più risorse regionali alle famiglie, agli ambiti sociali, alle aziende e meno alle spese per videocamere o stewards. Un esempio su tutti, per comprendere le unità di grandezza delle spese. Contro in 3 milioni di euro per gli stewards, leggiamo, sulla stessa delibera della Giunta regionale, che approva la legge di stabilità, che vengono destinati appena 50.000 euro per aiutare le Casse Edili di mutualità e di Assistenza e solo 100.000 euro per avviare progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse”.