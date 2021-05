'Misure importanti per agricoltura e allevamento'

“Dall’accesso al fondo perduto per le aziende che hanno perso più del 30% del proprio fatturato tra 2019 e 2020, fino ai 105 milioni di euro stanziati per chi è stato colpito dalle gelate eccezionali di aprile, passando per l’innalzamento delle percentuali di compensazione per la cessione di suini e bovini. E poi 25 milioni in sostegno dei produttori di barbabietola da zucchero e l’anticipazione entro il 31 luglio di ogni anno di una parte dei contributi PAC. E ancora, l’esonero contributivo per i settori agrituristico, vitivinicolo e della produzione di birra. Ma non mancano anche misure per i lavoratori: gli operai agricoli senza un contratto a tempo indeterminato, e con almeno 50 giornate di lavoro nel corso del 2020, godranno di un’indennità straordinaria di 800 euro, mentre ai pescatori autonomi andrà un contributo di 950 euro per il mese di maggio 2021. Il governo, con questi interventi, conferma la massima attenzione per il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento. Fiori all’occhiello del made in Italy che potranno superare le difficoltà connesse alla pandemia e uscirne più forti di prima”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.