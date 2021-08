'Mittelfest, l'arte non può essere sottomessa'

"Le generazioni che verranno hanno il diritto di avere un futuro, di vivere in un continente che permetta un dialogo libero e paritario, sotto lo scudo dei diritti fondamentali che sono alla base di un'Europa da rendere più forte e protagonista. Sono loro i nostri eredi, come noi lo siamo di un patrimonio culturale ma anche politico che include la storia di una terra al confine orientale, ferita dalle vicissitudini del Novecento cui i presidenti Mattarella e Pahor hanno saputo dare un nuovo significato. È giusto dunque che Mittelfest 2021 ponga a tema gli 'eredi', esaltando il ruolo di Cividale come una delle capitali d'Europa". Lo ha dichiarato oggi a Cividale la senatrice Tatjana Rojc (Pd) partecipando all'inaugurazione della trentesima edizione del Mittelfest.

"La forza e il senso di eventi come Mittelfest - ha aggiunto Rojc - sono nella incontenibile potenza dell'arte nelle sue varie forme espressive, una declinazione essenziale dell'umano che non può essere sottomessa a ideologie, propaganda, bavagli o opportunismi di qualsiasi natura. Siamo orgogliosi - ha conclude - di stare oggi accanto a chi crea cultura, apre porte, getta ponti, allarga i nostri orizzonti".