'Mobile, stop alla concorrenza della biomassa'

Stop all’utilizzo di legno vergine come biomassa che tanti disguidi sta creando anche alle aziende del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. L’eurodeputato Marco Dreosto della Lega si associa al movimento di opinione che da tutto il mondo chiede di arginare un fenomeno che sta mettendo in crisi migliaia di imprese.

“Ci cono realtà del mobile e della subfornitura alle prese con una gravissima carenza di materia prima – ha detto Dreosto che sul tema ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea -. L’incentivo alla biomassa per la produzione di elettricità pulita ha scompaginato i mercati a livello internazionale e distorce i prezzi. Esistono rischi per l’ambiente, con importazioni da Paesi che non garantiscano l’ecosostenibilità dello sfruttamento delle risorse locali. Ma vi è anche l’aspetto industriale, con aziende costrette a fermare le lavorazioni a causa della mancanza di tronchi e a mettere in cassa integrazione il personale”.

Il momento d'inquietudine è reso ancor più grave da una serie di concause geopolitiche che stanno riducendo i quantitativi di acciaio, vetro e plastica in ingresso in Italia. Tra questi fattori destabilizzanti si conta il recente incaglio della portacontainer nello stretto di Suez ma soprattutto le tensioni tra Usa, Cina e Russia, con una corsa agli accaparramenti che non si vedeva da decenni.

“Dirottare legname sulle centrali a biomassa rende il quadro ancor più incerto e discutibile, soprattutto se si pensa che tali impianti possono benissimo essere alimentati con scarti, cippato e altri derivati”, ha spiegato l’esponente del Carroccio. Dreosto ha quindi sollecitato Bruxelles a intervenire drasticamente sull’argomento anche alla luce del recente programma europeo di riforestazione di ampie aree dell’Unione. “Del resto tagliare alberi per produrre energia non sembra una politica così green”, ha concluso il deputato.