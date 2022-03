'Monfalcone, rimettere al centro la sicurezza sul lavoro'

“Ieri uno sciopero dei sindacati metalmeccanici del cantiere di Monfalcone ha rimesso con forza l'accento sui problemi di sicurezza per lavoratori e lavoratrici, alla luce dei recenti incidenti, l'ultimo dei quali arrivato durante la movimentazione di un carico”, dichiara Cristiana Morsolin, esponente de La Sinistra e candidata sindaco a Monfalcone per il centrosinistra.

“Una situazione che ci obbliga a porre ancora più attenzione su un sistema, quello dell'appalto, che da anni critichiamo duramente, perché, se non adeguatamente controllato, è permeabile alle piaghe della scarsa sicurezza, dell'irregolarità fiscale, dello sfruttamento. Il lavoro è sicuramente impegno e fatica, ma ogni lavoratore ha diritto a svolgerlo in contesti sicuri, indipendentemente dal tipo di contratto, dal tipo di impiego, dal livello di paga. La sicurezza è un diritto. Esprimo la massima solidarietà alle maestranze in sciopero e vicinanza alla persona coinvolta nell'infortunio e ai suoi familiari. Prima del lavoro vengono i lavoratori!”, continua Morsolin.

“Dopo due anni di pandemia, una ripresa del 30% dei contagi da una settimana all'altra e una guerra che sta dilaniando l'Europa la situazione dei Cittadini monfalconesi non è delle più rosee. Ci si accorge subito, girando per il mercato dando un volantino che parla di cosa potrebbe fare il comune per il caro bollette che le persone ti rispondono preoccupate e ti raccontano dell'ultima bolletta ricevuta, molto al di sopra del loro reddito mensile sia da pensione (soprattutto) sia da lavoro. E quindi il pensiero principale di un amministratore o amministratrice oggi a Monfalcone non può che essere il Lavoro”, spiega la candidata.

“Un lavoro che c'è ma che è povero, le persone lavorano, soprattutto in Fincantieri, nelle ditte, dove gli operai ti raccontano del fenomeno della paga globale, dove non sempre è facile veder riconosciuti i propri diritti, dove c'è disparità di trattamento economico e di tutele, dove non tutti hanno la mensa o gli spogliatoi. Il Lavoro è al centro del programma politico del Centro Sinistra. Ma come pensiamo di cambiare quello che da molto tempo sembra un sistema che non si può scalfire? Innanzitutto, è necessaria un'interlocuzione forte con lo Stato, azionista di maggioranza di Fincantieri, ma non basta, è necessaria anche una proposta forte. Non vogliamo più essere il "Caso Monfalcone" ma vogliamo essere il "Modello Monfalcone", un modello da esportare in altre realtà industriali e produttive. Vogliamo che quelle che finora sono state viste come criticità diventino punti di forza”.

“Fincantieri è un colosso industriale che guarda all'innovazione e proprio su questo noi vogliamo puntare, sull'innovazione. Vorremmo che Monfalcone diventi un distretto tecnologico, un polo digitale che possa essere incubatore di start-up. Il Comune metterà a disposizione spazi, rigenerando aree dismesse, contrastando il degrado senza incidere ulteriormente sul consumo di suolo, fornendo infrastrutture e servizi all'avanguardia”.

“L'obiettivo è di attirare qui un altro tipo di lavoro, un lavoro maggiormente pagato. Ma vogliamo anche discutere con la maggior azienda del territorio su altri due aspetti: la trasparenza nel monitoraggio delle ditte da parte degli organi preposti in modo che i contratti, le condizioni di lavoro e le retribuzioni siano verificabili per ogni singola ditta dell'appalto. Questo dovrà essere codificato da un Patto per il Territorio che dia queste garanzie ai Comuni del Mandamento”.

“La seconda proposta riguarda la possibilità di chiedere, da parte di Fincantieri, alle ditte dell'appalto che contribuiscano alla costituzione di un "Job Fund" per i dipendenti che possa servire al finanziamento di servizi scolastici accessori, di interventi legati all'istruzione ed al miglioramento della qualità della vita di chi lavora nella grande fabbrica. Questo permetterà il miglioramento delle condizioni di vita di tutti coloro che vivono sul nostro territorio con ricadute importanti anche sul commercio cittadino e su tutte le realtà produttive che guardano a Fincantieri come ad un modello positivo da seguire”, continua Morsolin.

“Purtroppo cinque anni, quasi sei di destra al governo della città nulla hanno cambiato di questa realtà. Anzi nonostante i proclami Monfalcone è oggi la città con i redditi tra i più bassi della Regione. Molti sono stati, fin qui, gli annunci di assunzioni dirette, prima i 120 posti (2 luglio 2017), poi altri 110 solo due settimane dopo e poi se ne è parlato non molto tempo fa, quando ho chiesto in Consiglio i dati di queste assunzioni. Se è il Comune l'artefice, avrà diritto ad avere un report no? Ma come spesso è accaduto sono ancora in attesa di avere la risposta. Per non parlare del "prima gli italiani" tanto caro alla Lega e, per chi è appassionato del tema, sa che così non è stato. Lasciamo stare la più grande promessa mai mantenuta di questa amministrazione, cioè un vero cambio di passo nel sistema produttivo dell'azienda (dove sono finite le battaglie contro gli stipendi a 5 euro l'ora?), e invece guardiamo avanti ad un futuro complesso a cui solo un intervento, responsabile, pacato e più praticato che urlato potrà permettere di invertire una rotta che finora ci ha portato ad un vicolo cieco”, conclude la nota di Morsolin.