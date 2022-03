'Montagna, dal Governo misure puntuali ed efficaci'

Valorizzare i comuni montani, favorendone lo sviluppo e riducendone le condizioni di svantaggio che hanno causato un progressivo spopolamento: questo l’obiettivo del disegno di legge, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che prevede interventi mirati sui servizi socio-sanitari, scolastici e di digitalizzazione, oltre a misure per favorire la residenza e l’imprenditoria. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, inizierà a breve il suo iter parlamentare.

“Di fronte a fenomeni apparentemente irreversibili – commenta il deputato di Forza Italia Roberto Novelli – le istituzioni hanno il dovere di individuare le cause e su quelle agire. Ed è esattamente quel che ha fatto il governo con questo disegno di legge. Se le aree montane si stanno svuotando, anche nel nostro Friuli Venezia Giulia, lo si deve alle difficoltà che chi vi abita incontra quotidianamente, a partire dalla carenza di servizi primari come la sanità e la scuola. Una volta in vigore, questa legge invertirà la rotta, non limitandosi a contrastare lo spopolamento, ma attraendo giovani residenti che rappresenteranno presente e futuro di queste zone, anche dal punto di vista della tutela ambientale”, prosegue il deputato azzurro.

Il disegno di legge prevede incentivi in favore di medici, operatori socio-sanitari e insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, interventi per favorire la digitalizzazione, misure fiscali destinate agli imprenditori agricoli e forestali e agevolazioni per i giovani che intendono trasferire la propria residenza o aprire una piccola impresa sul territorio.

“Al governo e in particolare al ministro Gelmini va il mio ringraziamento per aver compreso a pieno la gravità del fenomeno e per aver adottato misure precise e, sono certo, efficaci. Il Governo ha fatto la sua parte, adesso spetta al Parlamento procedere speditamente per l’approvazione del disegno di legge. Nel frattempo, in qualità di consigliere del ministro Gelmini, mi rendo disponibile a promuovere la conoscenza delle misure contenute nel provvedimento attraverso un incontro tra il ministro e i sindaci dei comuni coinvolti”, conclude Novelli.