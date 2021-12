'Montagna, la stagione riparte in sicurezza'

“Finalmente, con un'Ordinanza del Ministero della Salute, sono state adottate le linee guida per consentire la ripresa del settore sciistico. In questo modo, tutti gli operatori del settore avranno regole chiare e certe per svolgere l’attività in piena sicurezza e nel rispetto della salute pubblica”. Così i parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti in Friuli Venezia Giulia, Luca Sut e Sabrina De Carlo, a seguito dell’interpellanza urgente presentata stamattina alla Camera, a prima firma della deputata valdostana Elisa Tripodi e rivolta ai Ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e del Turismo. Nell’Atto, i pentastellati chiedevano quali iniziative il Governo intendesse adottare per garantire la riapertura degli impianti sciistici in sicurezza e la fruizione da parte dell’utenza, tutelando quella interna e prevedendo misure accessorie per quella internazionale.

“Il settore turistico invernale è stato uno dei più danneggiati dalla pandemia, subendo gravi conseguenze a causa delle limitazioni messe in campo per arginare la diffusione del Covid-19" proseguono De Carlo e Sut.

“Gli operatori hanno dimostrato ampiamente di prestare massima attenzione ai protocolli sanitari, e bloccare nuovamente le loro attività sarebbe stato un danno fatale oltre che ingiusto. Oggi però con la nostra interpellanza diamo una risposta concreta a tutto il comparto che attendeva da tempo una ripartenza efficace e continuativa. La risposta del Ministero della Salute ha infatti evidenziato come, alla luce dell’andamento della campagna vaccinale e dell’introduzione della disciplina sull’impiego del Green Pass, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso ieri una revisione delle Linee Guida sulla riapertura delle attività economiche e sociali, elaborata sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. La nuova versione è stata dunque adottata con l' Ordinanza 2 dicembre 2021 in cui si prevedendo alcune novità per gli impianti di risalita".

"Si apre così la strada - concludono Sut e De Carlo - a una ripresa in sicurezza, allontanando il rischio di ulteriori chiusure".