'Moria di api, bene l'archiviazione dell'inchiesta Fvg'

"Ero al fianco degli agricoltori quando due anni fa li avevano accusati di essere responsabili della moria di api causa inquinamento ambientale provocato dall'uso di determinate sostanze a protezione del raccolto, sono felicemente con loro adesso che la correttezza di un lavoro sempre più difficile è stata riconosciuta anche dalla magistratura con l'archiviazione di un'inchiesta che, fin dall'inizio, ha messo a dura prova non solo i 167 ormai ex indagati ma un intero comparto fondamentale per il Friuli Venezia Giulia". Lo evidenzia con soddisfazione il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, commentando lo stop all'inchiesta nei confronti degli agricoltori friulani, buona parte dei quali il 6 aprile 2019 avevano manifestato sotto il palazzo della Regione a Udine.

"Ma possibile che in Friuli vengano colpiti gli interessi di chi lavora la terra?" si chiedeva allora Zanin. "Prima il latte, poi il Sauvignon, il prosciutto crudo e adesso le semine: qua chi lavora viene terrorizzato" aveva sottolineato unendosi alla protesta. E ancora: "È un pesante attacco alla nostra economia. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ci mancherebbe, ma io desidero far notare che tutte queste inchieste degli ultimi anni spesso sono finite in nulla. Non può esistere la criminalizzazione dell'agricoltura solo dalle nostre parti, non è sostenibile".

Ora, secondo il presidente dell'Aula, "ciò che auspicavo si è concretizzato nel non luogo a procedere ed è il momento di complimentarsi con la magistratura per l'esito raggiunto. Forse non tutti conoscono realmente le difficoltà che, giorno dopo giorno, devono superare gli agricoltori della nostra regione per continuare a garantire la necessaria vitalità a un sistema costretto, suo malgrado, a confrontarsi non solo con i cambiamenti climatici e la pandemia, ma anche con la burocrazia e le confuse leggi del mercato globale".

"Da questa vicenda - si augura Zanin - l'agricoltura regionale ne esce rafforzata e incentivata a raggiungere nuovi e più ambiziosi obiettivi con una certezza, quella che l'identità di una comunità è dentro di noi ma anche nella terra che, attraverso il costante impegno di chi se ne occupa, ci dona da vivere".