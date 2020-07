'Narodni dom, la visita dei Presidenti è un giorno storico'

"Chi ha vissuto sulla propria pelle le drammatiche vicende del nostro travagliato confine orientale non può che essere straordinariamente felice per la visita congiunta dei Presidenti della Repubblica italiana e di Slovenia. Le persone che non si fermano alle strumentalizzazioni di parte, che sono nate e cresciute in questa Regione, che conoscono la storia delle nostre terre, non possono che cogliere il grande valore simbolico e storico che rappresenta la restituzione del Narodni Dom alla Comunità slovena. Gli stessi omaggi che Mattarella e Pahor renderanno a Basovizza sono coraggiosi atti di una pacificazione che chi ha a cuore questi territori attende da molto". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli alla vigilia della visita a Trieste del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'omologo sloveno Borut Pahor, in occasione della restituzione del Narodni dom alla comunità slovena, a cento anni dell'incendio appiccato da squadracce fasciste.

Per l'esponente dem "non ci sono gesti di vigliacchi notturni o sterili polemiche che possano sminuire l’importanza di questa giornata per Trieste e per l’intera Regione. Il Friuli Venezia Giulia, che più di altri ha sofferto e più di altri ha festeggiato quando i confini sono caduti, deve tornare a essere protagonista nella costruzione di una vera Europa. Il futuro del Friuli Venezia Giulia e il senso della sua specialità consistono nella capacità di essere 'ponte' culturale e geopolitico, di assolvere anche ad un ruolo internazionale".

Shaurli conclude rivolgendo "un grande grazie ai due Presidenti e a tutte le persone che hanno reso possibile questo giorno: oggi sia solo un momento di soddisfazione e non di polemiche. Accogliamo gli atti storici di Trieste con la speranza che la nostra Regione riparta più forte da questa giornata, la più importante e significativa che ci è stato dato di vivere da molto tempo".