'Natalità e occupazione femminile possono e devono crescere assieme'

Congedo di maternità e paternità, assegno di natalità, bonus bebè e bonus per l'asilo, congedo parentale. Tutto, o quasi, in un unico Quaderno, quello presentato oggi in un seminario on line dalla Commissione regionale per le pari opportunità.

Si tratta del primo volume - come hanno spiegato la presidente Dusy Marcolin, la vicepresidente Raffaella Palmisciano e Rossana Giacaz, coordinatrice del gruppo Lavoro e impresa, a una platea virtuale di più di cento persone collegate in Rete - di una collana che si propone di presentare alle famiglie, in modo chiaro e ordinato, tutte le opportunità previste dalla legge per conciliare vita privata e lavoro. Un compito affidato a Michelino De Carlo, responsabile dell'Agenzia prestazioni e servizi dell'Inps di Udine, che durante il webinar ha riassunto il suo lavoro soffermandosi in particolare sulle caratteristiche dei congedi di maternità e paternità.

Al seminario web ha partecipato anche Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale. "Da padre di cinque figli - ha commentato Zanin - vi sono grato per avere organizzato una riflessione su questo tema, cruciale per il futuro. Purtroppo il Friuli Venezia Giulia è in fondo alla classifica della natalità a livello nazionale, e solo la Liguria ha dati peggiori dei nostri, mentre l'Italia è fanalino di coda nell'Unione Europea".

Il presidente è convinto che "aiutare le famiglie ad aprirsi alla vita" rappresenti "il primo obiettivo per affrontare la crisi economico-sociale del post pandemia. E un bel contributo - ha anticipato Zanin - arriverà dalla legge sulla Famiglia che l'assessore Alessia Rosolen sta preparando, perché è una norma che non viene imposta dall'alto, ma sta raccogliendo istanze e proposte a 360 gradi. Spero che in Aula ci possa essere larga convergenza su questo testo, destinato a diventare uno degli elementi cardine della legislatura".

Chiamata in causa da più parti, l'assessore al Lavoro e alla Famiglia ha voluto ascoltare gli altri interventi del webinar prima di riassumere i princìpi ai quali la Giunta Fedriga ispira la sua azione: "Nelle leggi sul lavoro e sull'istruzione - ha spiegato Alessia Rosolen - abbiamo voluto rendere strutturali interventi di accompagnamento che aiutano le famiglie, come la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il welfare aziendale, la responsabilità sociale di impresa".

"Non mi stancherò mai di ripetere - ha concluso l'assessore - che solo dove lo Stato sociale è forte le donne lavorano e le famiglie possono crescere: non bastano misure temporanee, serve occupazione femminile e occupazione giovanile. È quel che ha fatto la Francia con la grande legge degli anni Novanta a sostegno delle famiglie, ed è quel che fanno altri Paesi del nord. E i risultati si vedono".