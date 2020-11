'Nautica in ginocchio', la Lega pressa il Governo

Il grido d’allarme sul futuro dei marina resort parte dal Friuli Venezia Giulia, la Regione che nel 2005 “inventò” i primi alberghi galleggianti: il Governo ha infatti introdotto una recente norma che, modificando il decreto Rilancia Italia del 2014, riporta al 22 per cento l’Iva su queste strutture turistiche.

Il deputato e vice segretario della Lega Fvg, Vannia Gava, ha raccolto l’appello del settore e lo ha trasformato in un emendamento alla prossima legge di bilancio, attualmente al vaglio di palazzo Madama.

“I miei colleghi senatori Mario Pittoni e Raffaella Marin hanno già presentato una proposta abrogativa al decreto "Ristori" in quanto la prima lettura parte dal Senato – ha annunciato la Gava -. Da parte mia farò altrettanto alla Camera in legge di bilancio con i colleghi Panizzut, Bubisutti e Moschioni, se il premier Conte non dovesse recepire la sofferenza del comparto e insistesse con questa assurda novella legislativa. In un momento delicatissimo per l’economia nazionale, questo esecutivo si permette di colpire una delle poche attività che stavano a poco a poco recuperando terreno sui concorrenti stranieri. Perseverare su questa strada significa regalare fatturati e clienti a Slovenia e Croazia ma non solo”.

L’esponente del Carroccio ha, infatti, ricordato come i marina resort, ritenuti a tutti gli effetti “strutture ricettive all’aria aperta”, avessero già subito nel 2013 i contraccolpi “delle scellerate decisioni di Mario Monti, con decine di imbarcazioni fuggite dall’Italia nel giro di una manciata di settimane”. E a margine della vicenda si adombra anche una questione di costituzionalità che investe il tema delle competenze Stato – Regioni. “Una norma che incide sul comparto turistico non può essere emanata dal Governo, con il quale cercherò comunque una mediazione per risolvere in tempi rapidi l’episodio”, ha concluso Gava.