'Necessario un intervento sul bacino del Meduna'

"Se la sicurezza idraulica non può essere garantita dalle casse espansione di Prà dei Gai, bloccate dall’Autorità di bacino, la Regione Fvg deve fare la sua parte per evitare l’allagamento degli abitati, sollecitando gli interventi necessari ad aumentare la capacità di laminazione dei serbatoi idroelettrici presenti sul bacino montano del fiume Meduna". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), commentando lo stop imposto dalle osservazioni dell'Autorità di bacino alle casse di espansione di Prà dei Gai, volute dalla Regione Veneto e contestate dai Comuni di Pasiano e Prata di Pordenone.

"Le opere realizzate in questi ultimi anni a difesa di quei territori, hanno aumentato il livello di sicurezza, ma non in maniera sufficiente come purtroppo ci ricordano le diverse allerte meteo. Proprio per questo – sostiene Conficoni – sono necessari ulteriori investimenti, a partire da quelli previsti dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza, che hanno una ricaduta positiva positiva su tutto il territorio attraversato dai corsi d’acqua".

Conficoni ricorda inoltre che attraverso un'interrogazione in Consiglio regionale, "abbiamo chiesto all'assessore all'Ambiente di chiarire i tempi per il collaudo della diga di Ravedis e quelli relativi all'elaborazione dello studio di fattibilità della galleria scolmatrice tra gli invasi di Ca' Selva e Ca' Zul e degli scarichi di fondo della diga di Ponte Racli, finanziato nel 2019 dallo Stato nell'ambito del Piano nazionale invasi». Infine, conclude Conficoni, «in attesa che le opere vengano attuate, è utile attivare una linea contributiva che agevoli l'installazione di dispositivi quali pompe, paratoie, valvole a clapet in ambito privato, in modo tale da limitare il rischio di allagamenti. Dopo che la proposta è stata più volte portata senza fortuna all'attenzione della Giunta, è auspicabile un ripensamento".