'Nel Decreto Aiuti interventi a favore dei Comuni'

I comuni di tutta Italia, Friuli Venezia Giulia compreso, potranno utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per coprire la maggiore spesa derivata dal consumo di gas da riscaldamento. L'iniziativa arriva grazie all’emendamento a firma del deputato M5S Luca Sut, nell'ambito dell'iter di conversione in legge del Decreto aiuti.

“L'emendamento a mia prima firma firma – dichiara Sut, Vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera, Componente della X commissione Attività produttive, del Comitato M5S per la Transizione ecologica e coordinatore regionale M5S del Fvg - dà la possibilità ai comuni di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anche per la copertura, e qui la novità, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per il consumo di gas da riscaldamento”.

“L'iniziativa – prosegue il pentastellato - interessa da vicino le Amministrazioni comunali alle prese con importanti aumenti della spesa energetica non solo dell’elettricità, ma anche del gas. Rincari senza precedenti conseguenti a fenomeni legati alla pandemia e alla guerra in Ucraina" chiosa il deputato M5S.

“Da tempo affrontiamo con solerzia e determinazione il disagio che il Caro Energia sta producendo nella nostra società, impattando negativamente sui già fragili bilanci delle famiglie meno abbienti, delle attività produttive reduci dalla pandemia, ma anche dei Comuni. I rincari energetici sono una spada di Damocle che incombe su tutti e, quindi, sulla tenuta del sistema – prosegue ancora Sut. “Per mitigarli, siamo già intervenuti più volte sul piano normativo, con il Decreto Sostegni-Ter e con il Decreto Tagliaprezzi, per quanto concerne i consumi di energia elettrica. Oggi lo facciamo nuovamente nel decreto Aiuti, attraverso l’emendamento di cui sono stato promotore" conclude.