'Nel decreto rilancio riparto risorse per le Regioni autonome'

"Il Decreto rilancio contiene molte norme di carattere economico che avranno sicuro impatto sul sistema Italia. Un dato assume particolare rilevanza e diventa parametro utile anche per il dibattito sul rapporto tra Stato e Autonomie Speciali: nel decreto si riconosce che lo stato di pandemia ha effetti generalizzati e richiede, per la straordinarietà della situazione, anche il superamento del rigido riparto di competenze". Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, commentando la bozza del decreto Rilancio.

"Ad esempio in materia di sanità e trasporto pubblico locale - spiega Spitaleri - anche le Regioni autonome accedono al riparto delle risorse come le Regioni ordinarie. Si tratta di un'importante attenzione del Governo centrale e anche di un parametro utile per la Regione nella trattativa in corso, perché la solidarietà nazionale non ci lascia fuori, perché non disgiunge le esigenze particolari e quelle generali, perché ripartisce ciò che può, perché rivolge l'attenzione a tutti i cittadini quali destinatari finali delle politiche, perché ci fa stare, magari a volte un po' scomodi, comunque nella stessa barca. Dal decreto Rilancio traiamo indicazione che leale cooperazione non è un confronto 'cappa e spada' ma - conclude Spitaleri - consapevolezza delle responsabilità di ciascun livello istituzionale".