'Nel Dpcm scelte incomprensibili che creano difficoltà'

"In un giorno che ci ricorda quanto Trieste abbia lottato per essere italiana, anche per noi le decisioni contenute nell'ultimo dpcm del Governo Conte risultano incomprensibili in quanto, oltre a creare disorientamento, acuiscono le difficoltà economiche che già gravano sulla nostra comunità". Lo ha affermato oggi a Trieste il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, a margine della partecipazione all'alzabandiera solenne in occasione del 66. anniversario del ritorno del capoluogo giuliano all'Italia.

"Sicuramente i provvedimenti governativi sono volti a tutelare la salute dei cittadini - evidenzia Zanin - ma davvero non si capisce la ratio di sospendere attività utili e propedeutiche al benessere fisico e psicologico delle persone quali palestre, piscine, teatri e cinema che, dopo avere investito risorse e tempo per rispettare i protocolli e garantire una corretta fruibilità ai clienti, si ritrovano beffati da scelte che rischiano di metterle in ginocchio".

"Parimenti - incalza il presidente dell'Aula Fvg - non si spiega la scelta e l'utilità di chiudere alle 18 bar e soprattutto ristoranti, ovvero esercizi di reale necessità quanto rilevanti per l'economia del territorio che, di fronte a tali restrizioni, potrebbero trovarsi costretti a chiusure totali e, in alcuni casi, perfino definitive".

"Recentemente - ricorda Zanin - ho incontrato i gestori delle palestre regionali che mi hanno evidenziato la totale assenza di contagi nelle varie strutture grazie a protocolli stringenti e rigorosi che la categoria aveva celermente adottato. Ciò nonostante - conclude - a seguito di questo dpcm ora devono abbassare la serranda, mettendo in dubbio anche la futura sostenibilità del loro operato".