'Nel Governo Draghi la Lega Fvg c'è'

La deputata friulana della Lega, Vannia Gava, torna a ricoprire il ruolo di sottosegretario. Dopo la sua nomina all’Ambiente con il Conte Uno, l’onorevole di Sacile è stata scelta da Draghi tra i 39 nuovi sottosegretari. Gava ricoprirà il ruolo nel nuovo ministero della Transizione ecologica. Con il suo nome il partito guidato da Matteo Salvini conferma la fiducia all’esponente friulana in un ruolo strategico soprattutto in ottica green per il futuro.

“La Lega Friuli Venezia Giulia c’è", dichiara in una nota Marco Dreosto, europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg. "Con la nomina di Vannia Gava a sottosegretario alla Transizione Ecologica, Salvini premia il nostro territorio affidando questo importante incarico a una figura di spicco della nostra Regione e del nostro partito a Roma. Il ruolo che l’onorevole Gava andrà a ricoprire avrà una funziona strategica sia nel governo Draghi sia nell’utilizzo degli ingenti fondi per il Green che l’Ue ha attribuito all’Italia".

"Questa è la conferma della strategia vincente della Lega nel legare sempre il buon governo con il territorio, portando avanti le istanze delle nostre genti e dei cittadini. Ora è necessario continuare a fare squadra tra Regione Friuli Venezia Giulia, Roma e Bruxelles, creando quelle sinergie per il rilancio della nostra economia e lavorando pancia a terra per portare a casa i risultati”, conclude Dreosto.