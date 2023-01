'Neo Province', continua lo scontro politico

Non si placano le polemiche sulla reintroduzione delle Province in Fvg, dopo il voto in V Commissione consiliare (testo approvato a maggioranza, con la netta contrarietà delle opposizioni).

"Stando a quanto accade in questi momenti a Roma, le stesse forze politiche che ieri in Consiglio regionale dai banchi dell'opposizione hanno espresso in maniera tranciante il loro parere contrario all'elezione diretta del presidente degli enti intermedi, vedi ex province, nella Commissione parlamentare competente hanno invece annunciato la presentazione di un ddl per la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti di Provincia che vede tra i firmatari anche una senatrice eletta in Friuli Venezia Giulia. Una notizia che si commenta da sé e che mette in luce ancora una volta la scarsa credibilità di chi, pur di opporsi a ogni proposta della maggioranza, va in contraddizione con le scelte nazionali del suo stesso partito di appartenenza" ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, commentando la notizia relativa alla presentazione in sede di Commissione parlamentare da parte dei partiti che appoggiano il Governo e di quelli dell'opposizione di due ddl, entrambi finalizzati alla reintroduzione dell'elezione diretta del presidente delle Provincia.

Come ha spiegato Roberti, "chi in Aula tentava di ironizzare sul ritorno alle province istituite da Napoleone Bonaparte, nella migliore delle ipotesi ignorava che il fallimento della riforma nazionale adottata in passato sulla materia ha portato gli stessi protagonisti di quella stagione a proporre il ripristino della democrazia elettiva in un ente riconosciuto essenziale da molti amministratori pubblici dei territori".

"Quando sento parlare di fallimento quindi - ha detto ancora l'assessore - mi pare evidente che si faccia riferimento alle scelte del passato compiute anche in Friuli Venezia Giulia nella scorsa legislatura quando, per strizzare l'occhio a una moda di riduzione degli spazi di rappresentanza e volendo fare i primi della classe, non si ha esitato a tagliare con l'accetta degli organismi amministrativi che governavano le quattro aree vaste della regione, privando i Comuni di un ente di raccordo capace di gestire e rappresentare anche culturalmente i diversi territori del Friuli Venezia Giulia".

"Sulle province il Pd del Fvg non ha cambiato idea: restiamo coerenti con quanto il Consiglio regionale decise a suo tempo all’unanimità, compreso lo stesso centrodestra regionale che oggi fa marcia indietro", replica il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti. "Quanto accade a Roma, anche nel Pd, non può influenzare le scelte in Fvg. Se nel frattempo, per ordini di scuderia, qualcuno nella Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia o nella lista Tondo ha cambiato idea, è un problema loro. Le contraddizioni – conclude Moretti – stanno in chi cambia la propria opinione a seconda del mutare dei contesti".