'Nessun risparmio di tempo per i pendolari'

"Sarebbe ora di smetterla con la propaganda. I pendolari del Friuli Venezia Giulia non avranno un risparmio di 20 minuti prendendo i treni regionali, nonostante gli investimenti da centinaia di milioni di euro con il progetto di Rete Ferroviaria Italiana".

Lo rimarca, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, replicando alle dichiarazioni del deputato di Coraggio Italia, Guido Germano Pettarin. "Per i treni regionali e i merci si possono anche prevedere linee a 300 km/h, ma tra fermate e velocità massime non si ottengono grossi benefici in termini di tempi di percorrenza - continua Sergo - e per Rfi stessa non saranno più di due minuti recuperati, altro che venti. Lo diciamo ormai da una decina di anni in ogni sede e dovrebbe essere chiaro soprattutto ai parlamentari che vedono passare i contratti di servizio che però, evidentemente, non leggono".

"E se Pettarin per pendolari si riferisce ai passeggeri delle Frecce gli diamo un'altra notizia - conclude il capogruppo M5S - : anche nella malaugurata ipotesi di gallerie nel Carso, che a Gorizia vuole solo lui, queste non ci saranno prima del 2050. La loro realizzazione potrebbe comportare, sempre per le Frecce, un risparmio tra i 6 e i 10 minuti. Altrimenti il risparmio non andrà oltre gli otto minuti. Quindi torniamo a ribadire che vanno fatte le opere necessarie a rendere sicura la linea e le migliorie tecnologiche che da sole, a un decimo del costo, fanno risparmiare 7 minuti di tempo".