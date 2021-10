'Net, Fontanini si confronti con tutti i sindaci'

“Il sindaco di Udine si decida a uscire dalle chiuse stanze di palazzo d’Aronco e dalle logiche spartitorie che hanno guidato finora le scelte della maggioranza udinese: ora si confronti veramente con tutti i sindaci del Friuli, anche quelli che non sono della sua parte politica, per condividere un percorso che metta in sicurezza uno dei pochi asset industriali pubblici rilevanti rimasti sul territorio”. E’ la richiesta dei vertici provinciale di Udine e cittadino del Partito democratico, Roberto Pascolat e Vincenzo Martines, dopo che il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha annunciato di voler porre un tecnico di alto profilo alla guida di Net S.p.A. società pubblica che gestisce i rifiuti urbani per circa 90 comuni dell'ex provincia di Udine.

“Legittimo chiedere a Fontanini perché ha dovuto arrivare a questo punto – aggiungono i due esponenti dem - per proporre una scelta che dovrebbe essere naturale. Ovviamente verificheremo se alle parole seguiranno i fatti”.