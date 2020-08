'No a chiusure a priori, bisogna far rispettare le regole'

“La situazione Coronavirus in Fvg è sotto controllo”. Lo ribadisce il governatore Massimiliano Fedriga che, in merito ai casi legati alle discoteche di Lignano, sottolinea che si tratta di “numeri bassissimi. In crescita, invece, i casi di rientro dall’estero”.

“Bisogna fare in modo che le regole vengano rispettate. E’ finito il tempo di chiudere le attività a priori: dobbiamo, invece, dire come devono operare. E chi non rispetta le norme va stoppato. Se si chiudono le discoteche, poi si fanno le feste private, dove non c'è nessun controllo e non si può fare tracciamento dei contatti”.

Il governatore ha poi ricordato che il 31 agosto scade l’ordinanza Fvg. “Le attuali regole hanno tenuto”, commenta Fedriga, lasciando quindi trapelare l'intenzione di proseguire sulla linea tracciata fin qui. “C’è un aumento dei numeri, ma il sistema sanitario - in particolare i ricoveri e le terapie intensive - non è sotto pressione”. Il governatore punta, quindi, a una mediazione tra la tutela della salute e la necessità di non comprimere le attività economiche, “altrimenti rischiamo di far morire la gente di fame".

Massima attenzione è rivolta anche alla ripartenza della scuola. “Abbiamo visto che in Germania sono già stati chiusi un centinaio di istituti”, ricorda Fedriga. “Quindi, servono regole molto chiare perché prima di tutto bisogna tutelare i bambini e la loro salute".

E sul nodo trasporti, uno dei temi al centro del braccio di ferro tra Regioni e Governo, Fedriga ribadisce la sua posizione, strettamente collegata proprio alla ripresa dele lezioni: "Non ci sono alternative alla piena capienza dei mezzi. Non bastano nemmeno i soldi: per diminuire l’occupazione servono mezzi e personale, che non ci sono. A Trieste il trasporto prosegue con capienza al cento per cento e non abbiamo registrato un aumento poderoso di contagi”.

Commentando l’ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci, che dispone lo sgombero degli hot-spot e dei centri di accoglienza sull’isola, Fedriga prende le difese del collega e sottolinea che “gli ingressi di irregolari sono triplicati da quando Salvini non è più al Governo”. Una situazione che, anche in Fvg, sta diventando impossibile da gestire, complice anche l’emergenza sanitaria e la necessità di far rispettare quarantene e isolamenti.