'No a improvvisazioni sulla Bers'

"L'ansia degli effetti speciali e la voglia di far propaganda si sono infrante contro la dura realtà di un organismo internazionale come la Bers, che decisamente non può permettersi voci incontrollate, al punto da smentire formalmente la cantonata di Forza Italia. Purtroppo sparate di questo genere finiscono per accreditare all'estero un'immagine di improvvisazione che l'Italia non si merita. E finiscono, in casa nostra, per suscitare speranze e ambizioni mal riposte". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) commentando la replica della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), la quale ha precisato di non essere istituzione Ue e che non è in discussione alcun spostamento di sede all'onorevole Sandra Savino, che ha chiesto che, una volta completata la Brexit, la sede della Bers venga trasferita in Friuli Venezia Giulia, a Trieste.

"È vero che da molti mesi si sta giocando una partita per la presidenza della Bers - ricorda Serracchiani - e che il candidato dell'Italia è Pier Carlo Padoan. Data l'importanza della carica, sul suo nome spero che tutti spenderanno la loro influenza a livello internazionale, a prescindere dai partiti".