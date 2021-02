'No a messaggi e simboli che inneggiano a fascismo e nazismo'

"Aderisco con convinzione alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti, promossa da un comitato presieduto dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona", annuncia il consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell.

"Questa proposta ha il merito di richiamare l'attenzione su gravi e pericolose situazioni che, negli ultimi tempi, stanno sempre più riemergendo sia nei luoghi tradizionali delle istituzioni - basti pensare al gravissimo atto di intimidazione razzista e fascista che il Consiglio regionale di Trieste ha dovuto affrontare ad agosto - sia nei social network o messe in atto attraverso i nuovi strumenti di comunicazione".

"La mia adesione, a nome di Open Fvg, è conseguente ai nostri comuni valori antifascisti e antirazzisti e alla storia di tanti uomini e donne che da sempre lottano contro gli aberranti fenomeni del fascismo e del nazismo: firmare a sostegno di tale proposta di legge è segno di partecipazione civile e di scelta antifascista".

Per firmare presso il Comune di Udine è necessario telefonare e prendere un appuntamento: presso la Segreteria Generale, via Lionello n. 1, primo piano, al n. tel. 0432-1272635 (solo al mattino 8.45 – 12.15) oppure al n. tel. 0432. 1272628 (mattino e pomeriggio – 8.45 – 12.15 e 15.15 – 16.45); presso l’Ufficio Elettorale, via B.O. da Pordenone n. 1, primo piano, stanza 16, al n. 0432-1272618.

Per maggiori info: anagrafeantifascista.it