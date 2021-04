'No a proroghe del blocco sfratti'

“Il blocco degli sfratti non potrà tollerare ulteriori proroghe. Se così fosse dovremmo cominciare a pensare a forme di ristoro per i piccoli proprietari danneggiati dal blocco, ad esempio prevedendo una cancellazione dell’IMU per il 2021 e indennizzi economici. Unitamente a questo è opportuno anche reintrodurre la cessione del credito e la cedolare secca per le locazioni non abitative, una norma di assoluto buon senso che personalmente e come gruppo di Forza Italia sollecitiamo da anni”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas intervenendo alla maratona oratoria contro il bloccasfratti organizzata oggi da Confedilizia.