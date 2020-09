'No ai migranti all'ex caserma Cantore'

I consiglieri di minoranza di Tolmezzo - Laura Dorlando, Leonardo Rinoldo, Leonardo Bonanni, Ivan Pascolo, Mariantonio Zamolo, Elisa Faccin e Valentino Del Fabbro - hanno presentato in Consiglio comunale una mozione che invita il sindaco, la giunta e tutti i componenti del consiglio a essere uniti e coesi contro la realizzazione di un centro per la quarantena per migranti alla Caserma Cantore.

"È stata una lunga discussione", commenta Leonardo Bonanni, primo firmatario della mozione. "La maggioranza contesta che il documento poteva essere integrato, non solo da ulteriori motivazioni, ma anche indicando possibili e diverse soluzioni di accoglienza. Nonostante la chiarezza della mozione, al solo fine di cercare una condivisione da parte di tutto il consiglio comunale, abbiamo accolto la proposta della maggioranza di rinviare la mozione a un successivo consiglio. Abbiamo, però, preteso che tale consiglio sia convocato con la massima urgenza. Di conseguenza è stata concordata la data di giovedì 1 ottobre".

"La nostra disponibilità è stata subordinata, però, al fatto che le uniche modifiche che questa opposizione potrà accogliere saranno quelle volte a rimarcare, se ce ne fosse bisogno, le forti ragioni del no categorico al centro per la quarantena alla Caserma Cantore, senza alcuna diversa opzione possibile", conclude il consigliere Bonanni.

Il consiglio sarà preceduto dalla riunione dei capigruppo, fissata per il 29 settembre, finalizzata alla ricerca di una possibile condivisione del documento. "Adesso non ci resta che attendere auspicabilmente che il nostro 'no' deciso venga condiviso anche dalla maggioranza", precisa il consigliere Mariantonio Zamolo. "In caso contrario, come più volte ribadito in consiglio, non sarà per noi possibile condividere altre ipotesi".