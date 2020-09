'No ai seggi nelle scuole, a Udine consegnate 240 firme'

E’ stata consegnata la petizione lanciata dalle opposizioni in Consiglio comunale a Udine per chiedere di non chiudere le scuole cittadine per l'apertura dei seggi elettorali.

“Sono 240 le firme, raccolte solo online, in meno di tre giorni”, sottolinea la consigliera dem Cinzia Del Torre, prima sottoscrittrice, insieme ad Alessandro Venanzi, capogruppo del Pd, Federico Pirone, capogruppo di Progetto Innovare, e Lorenzo Patti, capogruppo di Siamo Udine.

“Sono molti i Comuni, grandi e piccoli, nella nostra Regione e in altre parti d'Italia, che hanno deciso di utilizzare spazi diversi dalle aule scolastiche per i seggi, per evitare la chiusura delle scuole a pochi giorni dalla loro riapertura. Ci auguriamo che anche la Giunta di Udine si impegni per cercare spazi adeguati. A scopo collaborativo la petizione indica spazi, anche più ampi delle solite aule, che potrebbero essere utilizzati come sedi di seggio (come palestre, centri sportivi e auditorium)”, conclude Del Torre.