'No al corteo no Green Pass di sabato a Gorizia'

Una delle città che attendeva con grande interesse la direttiva del Ministero dell’Interno sulle manifestazioni è Gorizia dove sabato 13 è stata annunciata una manifestazione no Green Pass. Gli organizzatori avevano chiesto di poter sfilare dalla stazione a piazza della Vittoria, attraversando una buona parte del centro cittadino. Possibilità che aveva messo in allarme il sindaco Rodolfo Ziberna, un po’ deluso dai contenuti della circolare.

“La direttiva firmata ieri sera è inferiore alle nostre aspettative”, commenta. “Contavamo sul fatto che fosse posto il divieto ai cortei, preferendo la soluzione statica. La sensazione è che con questa direttiva il cerino rimanga in mano al Prefetto, al Questore e al Sindaco…. E’ prevista una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, come espressamente indicato dalla direttiva. Questa mattina ho formalizzato al Prefetto e al Questore la richiesta del Comune: no al corteo di sabato 13 novembre, sì all’esercizio del diritto di manifestare, con un evento statico nel piazzale della Casa Rossa, dove possono essere assicurate distanze e altre prescrizioni”.

“Con questa soluzione assicuriamo il diritto di manifestare, ma lo bilanciamo con il sacrosanto diritto alla salute e all’incolumità, oltre al fatto che il sabato pomeriggio rappresenta una boccata d’ossigeno per commercianti ed esercenti che sono letteralmente in ginocchio a causa della pandemia”, conclude Ziberna.