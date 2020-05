'No al dumping sul turismo Fvg'

Continua il pressing del Presidente del Fvg Massimiliano Fedriga contro un'apertura asimmetrica dei confini di Austria e Slovenia e contro l'ipotesi di corridoi turistici che escludano la nostra regione. Ai microfoni di Cento Città su Radio Uno Rai, il governatore ha ribadito che Vienna e Lubiana "stanno utilizzano l'emergenza sanitaria per qualcosa che non c'entra nulla, ovvero stanno facendo dumping sul turismo. I numeri ci dicono che la Germania ha un numero di contagiati molto simile ai nostri: quindi perchè può essere aperto quel confine con l'Austria e non quello con il Fvg?".

"Così viene distrutto ogni principio europeo", ha sottolineato Fedriga. "E i Paesi più 'rigoristi' sono i primi che stanno disattendendo le regole". Se la situazione non si risolverà, "il Governo dovrà mettere in campo le contromisure del caso per tutelare il settore".

Accanto ai temi Ue, c'è poi l'altra grande battaglia proprio nei confronti di Roma, ovvero quella per la revisione del Patto Stato-Fvg. "Non chiediamo più soldi, sia ben chiaro, ma di non versare i contributi straordinari", ribadisce Fedriga. "La compartecipazione pesa per il 12% del nostro bilancio, con una somma pari a 726 milioni di euro. Il rischio non è di non avere i soldi per aiutare imprese e cittadini, ma di non poter garantire i servizi. Ricordo che la nostra Regione paga con fondi propri e non con trasferimenti la sanità, gli enti locali e il trasporto pubblico. Noi non possiamo fare debito per la spesa corrente, nonostante un bilancio virtuoso. E con il crollo delle entrate che si registrerà, come nel resto d'Italia, i conti rischiano di saltare... Pensiamo solo alla decisione di tagliare l'Irap: è una scelta giusta dell'Esecutivo, ma la pagheremo noi".

Spazio, poi, a una valutazione sulla prima settimana della fase due e delle riaperture: "Nei primi giorni c'è stata una maggiore mobilità e qualche problema, ma nel weekend, che era il vero banco di prova, sono state rispettate le regole anti contagio e i cittadini hanno dimostrato grande senso civico", commenta Fedriga che boccia l'ipotesi degli assistenti civici. "Non abbiamo bisogno di mandare in giro persone a fare i controllori, perchè per quello ci sono già le forze dell'ordine, ma di fare corretta formazione e sensibilizzazione dei cittadini".