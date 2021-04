'No al mega parco fotovoltaico a San Giorgio'

"No a mega parchi fotovoltaici, grandi come il Lago di Barcis". I consiglieri comunali Davide Bonetto e Cristina Pittis di Città Futura San Giorgio di Nogaro aprono pubblicamente il tavolo di discussione sull'opera. "Andare a sottrarre una superficie agricola e vincolata grande, appunto, quanto quasi il lago di Barcis, per noi è inaccettabile e non sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico".

"Siamo d'accordo, dunque, con quanto dichiarato da Legambiente Fvg, Confagricoltura Friuli Venezia Giulia e dal consigliere regionale Cristiano Shaurli. Ma stiamo lavorando su una proposta alternativa da sottoporre nelle sedi opportune, che prevede il mantenimento di buona parte di quelle aree a valenza agricola e/o a rinaturalizzazione, ampliando il cuscinetto verde di perimentro ovest della zona industriale, mentre tutta la porzione a est assoggettarla a rigenerazione sostenibile, riqualificando l'edificio ex agenzia 7 e trasformandolo in parco servizi, prevedendo, ad esempio, un servizio ristoro/mensa, un piccolo asilo nido, parcheggio di sfogo con fermata autobus di linea, hotel e fabbricato hospitality in favore delle aziende insediate per eventi e riunioni".

"In parallelo ridurre la superficie fotovoltaica a massimo 10/15 ettari, realizzando un parco energetico solare innovativo e più efficiente, prevedendo, oltre alle pannellature, un sistema di accumulo energetico (storage factory) che permetta di distribuire quanto prodotto di giorno nelle ore notturne alle aziende insediate che lavorano a ciclo continuo o semi continuo. Il tutto andrà condiviso con Regione, Cosef, Confindustria, aziende insediate, sindacati, associazioni di categoria e altri soggetti", precisano Bonetto e Pittis.