'No al negazionismo delle Foibe'

"Serve una modifica al codice penale per inserire il reato di apologia e negazione degli eccidi delle foibe. La Lega ha presentato una proposta di legge per ampliare il contrasto al negazionismo che continua a manifestarsi nelle celebrazioni e commemorazioni storiche con grave offesa alla dignità umana, coscienza collettiva e memoria storica del nostro Paese. La norma esplicita il riferimento ai massacri delle foibe accanto al riferimento alla Shoah. L’obiettivo è contrastare il negazionismo di una pagina tragica della storia del nostro Paese, parte integrante di una strategia pianificata per l'eliminazione etnica degli italiani in Istria e Dalmazia”, dicono in una nota i deputati della Lega Massimiliano Panizzut e Fabio Boniardi, firmatari della proposta di legge.