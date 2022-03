'No al progetto della variante Obiz'

“Sarà un progetto dirompente per tutta l’area Obiz, altamente impattante per su un’area naturale di pregio. Un’ampia lingua di asfalto larga quanto una strada statale, con tanto di cavalcavia, taglierà una zona verde. Questo il progetto che la Regione intende realizzare sul territorio di Cervignano”. Queste le parole di Andrea Zampar, assessore comunale e candidato Sindaco della Lista Il Ponte, in merito alla decisione, da parte dell’Amministrazione regionale, di realizzare la Bretella Est, con inizio lavori previsti per il 2023.

Il progetto regionale denominato “variante Obiz” prevede la realizzazione di una strada a scorrimento veloce che si stacchi dalla rotonda prima di Terzo, si raccordi alla strada regionale 14, passi da territorio di Villa Vicentina, ridiscenda verso sud lasciando alla propria sinistra Aquileia e si innesti al vecchio tracciato prima del ponte di Grado, un progetto che avrebbe un forte impatto ambientale sul territorio del comune di Cervignano.

Il Consiglio Comunale di Cervignano nella seduta del 12 febbraio 2021 si è già espresso all’unanimità sulla contrarietà alla realizzazione di una bretella collocata nella zona sud-est di Cervignano partendo dalla rotonda al confine con l’abitato di Terzo d’Aquileia, che andrebbe a impattare pesantemente su una zona di prestigio ambientale di Cervignano.

“Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in passato, riteniamo certamente valido e importante il progetto generale che indubbiamente avrà ripercussioni positive per la cittadina di Aquileia e per l’intera Bassa friulana, ma riteniamo errata la decisione di attraversare l’area Obiz, con un progetto che impatterà pesantemente sull’area", prosegue Zampar.

"Sono certo che tutte le forze che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative a Cervignano concorderanno su questa linea e siano disposte, sin da ora, a dichiarare la loro totale contrarietà al progetto attuale, come fatto già diverso tempo fa dall’intero consiglio comunale. Allo stesso modo anche la lista “le Fontane”, anche da fuori Consiglio. Ritengo importante che chi siederà tra i banchi del prossimo Consiglio Comunale confermi sin da ora il proprio dissenso all’opera così come prevista, onde evitare che qualcuno possa pensare che l’eventuale realizzazione della stessa possa dipendere dall’esito elettorale”.