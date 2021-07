'No al raddoppio della centrale di Krsko'

"L’approvazione da parte del Parlamento sloveno del raddoppio della centrale nucleare di Krško è un passaggio molto preoccupante anche per il Friuli Venezia Giulia. La Regione deve immediatamente prendere una posizione ufficiale su questo tema e agire sui Governi sloveno e italiano". Così i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli hanno commentato le recenti notizie sulla centrale nucleare situata a pochi chilometri da Trieste, annunciando il deposito di una mozione urgente sul tema.

"È stato avviato un processo di valutazione di impatto ambientale (Via) internazionale, al quale l’Italia e l’Austria hanno aderito. Il Friuli-Venezia Giulia non può rimanere ai margini di decisioni che rischiano di avere conseguenze pesantissime per la nostra terra. Mentre le regioni austriache della Stiria e della Carinzia hanno espresso fin da subito netta contrarietà alla costruzione del secondo reattore, nessuna presa di posizione è arrivata dalla Giunta del Fvg", evidenziano Bidoli e Moretuzzo, invitando ad affrontare la questione in una prospettiva europea con il coinvolgimento dell’Unione Europea e degli Stati coinvolti nella procedura di Via.

"I rischi che rappresenta la presenza della centrale di Krško sono ormai conclamati, a partire dall’elevato rischio sismico visto che si trova su faglie attive e dal fatto che né la Slovenia né la Croazia si sono dotate di un sito per il deposito permanente delle scorie radioattive della centrale, attualmente depositate in una piscina nell’area dello stesso impianto. Sono trascorse poche settimane dal decennale del referendum del 2011 che ha visto la grande maggioranza dei cittadini italiani esprimersi, per l’ennesima volta, contro l’energia nucleare. È quindi un dovere delle istituzioni statali e locali – concludono i consiglieri del Patto per l’Autonomia – avviare tutte le azioni necessarie affinché, fuori e dentro i confini dello Stato italiano, le centrali nucleari non rappresentino una minaccia per la sicurezza delle nostre comunità".

"La posizione sul nucleare di FareAmbiente nel non fermare la ricerca è nota, ma condividiamo che sulla centrale nucleare di Krsko e sul previsto raddoppio, quest'ultimo ora approvato dal Parlamento sloveno, bisogna tenere alta l'attenzione, chiediamo che il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia si facciano parte attiva non solo per accordi bilaterali con la Slovenia in caso di allarme, ma anche per avere tutte le garanzie del caso e si spinga per trattare in un contesto unitario allargato con i paesi vicini tutta la strategia energetica", scrive in una nota il coordinamento regionale.

"Pur mantenendo la legittima potestà territoriale, crediamo sia importante lavorare per un piano energetico comune, in modo da valutare la sostenibilità non solo economica ma anche ambientale, con un progetto generale che tenga conto di tutti gli impianti in essere o previsti in futuro – così si esprime il coordinatore regionale di FareAmbiente Giorgio Cecco, che è anche referente per l'ambiente di ProgettoFvg - cosa finora mai presa seriamente in considerazione, evidentemente per interessi esclusivamente economici delle singole realtà, tutto ciò fermo restando le possibilità di fonti alternative e produzioni come l'idrogeno, di grande interesse sia in ambito nazionale che della nostra amministrazione regionale".