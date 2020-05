'No all'archiviazione dell'indagine su Giulio Regeni'

"È tremenda la notizia che ieri è stata data dalla Rai per cui potrebbe essere archiviata l'indagine sul criminale omicidio di Giulio Regeni, perché non ci sarebbe risposta alla rogatoria internazionale", commenta il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "La reazione del Governo italiano dovrebbe essere l'opposto. Se non arriva l'autorizzazione dovrebbe richiamare l'ambasciatore!".

"Questa notizia è gravissima anche perché posteriore di pochi giorni a quella di una maxi vendita di navi da guerra all'Egitto. Che l'interesse del nostro paese stia nel non avere ostacoli nella vendita

di armi piuttosto che nel promuovere i diritti umani è agghiacciante. Non si hanno nemmeno notizie dello studente dell' Universita di Bologna Patrick Zaki, che è ancora in carcere con accuse arbitrarie".

"Nel giugno del 2018, nella sua prima mozione, su mia porposta, il Consiglio regionale espresse all'unanimità l'impegno a favore della giustizia per Giulio Regeni e le altre vittime delle dittature. Chiediamo al Presidente Fedriga che si adoperi con rinnovata e energia su questo fronte, essendo ormai passati ben deu anni", conclude Honsell.