'No alla chiusura della caserma di Sella Nevea'

Il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, interviene per impedire la dislocazione a Tarvisio della caserma della Guardia di Finanza e Soccorso alpino a Sella Nevea. In una nota dichiara: “La comunità di Sella Nevea verrebbe fortemente penalizzata, se si procede al trasferimento a Tarvisio dei 12 militari in servizio, di cui 8 specializzati nel soccorso di montagna. E’ una scelta insensata visto che si eliminerebbe un servizio di soccorso in un territorio montano, in cui è anche presente un comprensorio sciistico".

"Negli anni ci sono stati molteplici incidenti e la caserma sul posto ha consentito ai militari di intervenire tempestivamente. La dislocazione a Tarvisio metterebbe a rischio l’incolumità di residenti e turisti, poiché i presidi più vicini distano a non meno di trenta minuti. Tra l’altro, a Tarvisio sono già presenti enti che si occupano in via primaria di soccorso. E’ per questo che ho presentato un’interrogazione per chiedere iniziative che impediscano l’attuazione di una scelta scellerata che sta destando grande preoccupazione nella comunità locale, a cui in ogni caso va garantito un presidio di primo soccorso”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.