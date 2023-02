'No alla chiusura della Safilo di Longarone'

Anche le amministrazioni comunali della Valcellina hanno mostrato il proprio supporto ai 472 lavoratori della Safilo di Longarone, che rischiano di trovarsi senza occupazione da un giorno all’altro a causa della chiusura dello stabilimento.

Una situazione preoccupante che ha portato anche le istituzioni friulane a schierarsi in favore degli operai e delle loro famiglie: ieri allo sciopero indetto per protestare contro la chiusura della fabbrica hanno preso parte anche il sindaco di Claut Gionata Sturam e l’assessore di Cimolais Simone Zanna.

"Credo che fosse doveroso da parte di noi istituzioni del territorio essere presenti al fianco di tutti i lavoratori, una parte dei quali provengono anche dalla nostra valle” ha commentato il sindaco di Claut. “La questione non riguarda solo Longarone e il Veneto, ma anche la Valcellina”.

Sturam ha espresso l’auspicio che l’azienda torni sui propri passi e riveda la decisione di chiudere lo stabilimento produttivo nell’interesse dei lavoratori della vallata. “Ci auguriamo che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi per i dipendenti nella speranza che la proprietà Safilo ritorni in parte al territorio, ai lavoratori e alle loro famiglie quanto ha ricevuto in tutti questi anni”.