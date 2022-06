'No alla giornata di liberazione di Muggia dall’esercito Jugoslavo'

"La delibera del sindaco Polidori e della sua Giunta sull’istituzione del 12 giugno come giornata della liberazione di Muggia dall’esercito Jugoslavo ha unicamente una connotazione politica che nulla a vedere con il rispetto per la storia di questo territorio", denunciano in una nota Anpi e Cgil Trieste.

"In tutta Italia il 25 aprile rappresenta la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo mentre il 12 aprile è semplicemente la data che a seguito degli accordi internazionali prevedeva che l’esercito Jugoslavo si ritirasse dalla Venezia Giulia in attesa della definizione dei trattati di pace. Pertanto riteniamo che la volontà del sindaco d'istituire questa giornata abbia solamente uno scopo politico personale che crea divisioni e quello di riscrivere la storia a fini elettorali".

"I fatti avvenuti in questi territori e in particolare a Muggia vanno trattati con la dovuta sensibilità e imparzialità nel rispetto di tutte quelle persone che in quella guerra, come in tutte del resto, hanno subito e sopportato morte, dolore e miseria. Diversamente da quanto affermato dal sindaco, le motivazioni della delibera sono divisive e improntate al ridimensionamento del ruolo della lotta di liberazione dal nazifascismo", si legge ancora.

"Ne è testimone quanto scritto nella delibera, che è atto ufficiale, ove l’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, a tutti gli effetti uno degli eserciti alleati (e riconosciuto in tal senso anche dagli anglo-americani) che hanno combattuto per liberare l’umanità dalla barbarie fascista, viene apostrofato come “cosiddetto”, con l’evidente intento di sminuirne ruolo, dignità e valore".

"Ne è testimone la celebrazione dello scorso 25 aprile, non celebrata nella piazza principale della nostra città. Ne è testimone la proposta di affiancare a quella data una improbabile “Festa di San Marco”, del tutto strumentale e con il solo fine di togliere spazio e solennità alle celebrazioni della Liberazione. Ne è testimone infine lo “sgarbo” istituzionale del mancato invito all’ANPI/VZPI alle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, che ricordiamo al sindaco nata proprio dalla Resistenza e grazie alla lotta partigiana, cui l'Anpi – ma dovrebbe essere superfluo ricordarlo - ha la piena dignità e diritto a partecipare".

"Chiediamo pertanto al sindaco di ritirare questa scellerata delibera e di impegnarsi a commemorare degnamente il 25 Aprile, festa nazionale. Data in cui ricordiamo come tutte le forze antifasciste collaborarono al fine di rovesciare la barbarie nazifascista e fecero vincere i valori di democrazia, pace e lavoro, fondamento della Costituzione antifascista italiana", concludono Anpi e Cgil Trieste.