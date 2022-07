'No alla variante al piano regolatore comunale'

"Il Gruppo Consiliare di Minoranza Lista per Precenicco, dopo aver ascoltato l’illustrazione del professionista incaricato Paolo De Clara e gli interventi del Vicesindaco e del Sindaco a sostegno delle scelte fatte per giungere alla proposta di adozione della Variante 20 al Piano Regolatore Generale Comunale ha dichiarato – in sede dichiarazione di voto – la contrarietà con il consigliere comunale Daniele Zamarian, ricordando – tra l’altro – la richiesta esplicita avanzata all’Amministrazione per avere preventivamente una presentazione completa ed esaustiva del corposo materiale", si legge in una nota.

In apertura dei lavori è toccato al consigliere Lorenzo Zanet illustrare le riflessioni politiche che hanno portato al giudizio di contrarietà. "Questo provvedimento, avviato nel 2018 in attuazione della normativa regionale, è stato caricato di decisioni e scelte che non sono esattamente di conformità paesaggistica, ma di sostanziali modifiche al PRGC comunale, che avrebbero trovato più correttamente ed opportunamente spazio in una specifica variante di Piano. Alla fine, per esigenze politiche, si è preferito ridurre al minimo le informazioni sia al Consiglio che alla cittadinanza snaturando forma e sostanza dell’atteso provvedimento”, ha precisato.

“Una sola Assemblea pubblica di presentazione dei contenuti della variante in questione nel lontano 2019; confronto tecnico politico riservato solo ai professionisti incaricati, al responsabile ufficio tecnico con Sindaco e Giunta – ha proseguito il capogruppo Minoranza Giuseppe Napoli anche a nome della collega Alessandra Guidolin – hanno di fatto reso difficile, quasi impossibile, un reale processo di partecipazione. Sostanzialmente l’Amministrazione Comunale approfittando dell’obbligo di conformarsi al Piano Paesaggistico, ha aggiunto punti specifici, con alcune scelte urbanistiche discutibili e con un occhio ben attento alle richieste solo di alcuni cittadini".

"Perché in questi anni dopo la variante generale n.17 PRGC del 2018 non si è aperta la possibilità a tutti i cittadini di presentare istanze? Accogliere o non le richieste è stato un privilegio riservato a Sindaco e Giunta, ovviamente supportati tecnicamente, senza alcun passaggio in Commissione edilizia- Urbanistica, che è stata eliminata dal 2014 e mai più ripristinata, per precisa scelta dell’attuale Maggioranza”, conclude la nota.