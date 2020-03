'No alle provocazioni del Governo'

"Il Governo non alimenti le contrapposizioni con le Regioni e la smetta di provocare: ricordo infatti che, proprio grazie all'impegno di queste ultime e alle risorse da esse stanziate, sono state potenziate in modo consistente le misure di contenimento del Coronavirus". Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in risposta alle dichiarazioni del ministro Boccia che, in merito all'autonomia, ha detto "se è sussidiarietà è un conto, se è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è 'no perché crolli'. Nessuna Regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte".

"A dispetto dei soli quattro ventilatori arrivati attraverso le linee di rifornimento nazionali, il Friuli Venezia Giulia - sottolinea ancora Fedriga - disporrà, ad esempio, di quasi 100 posti letto in terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid-19: un risultato conseguito con mezzi propri, che non deve essere oggetto di speculazioni a sfondo polemico da parte dell'Esecutivo nazionale".