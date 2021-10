'No Green Pass, Dipiazza chieda di liberare piazza Unità'

“Il sindaco Dipiazza esca dal riserbo e si decida a chiedere che piazza Unità sia liberata da un’occupazione illegale che è anche è un atto di prepotenza contro la città e la maggioranza dei triestini, espropriati della piazza più bella e prestigiosa. I gruppi eterogenei che si sono accampati in piazza hanno fatto valere la forza del numero e la visibilità mediatica, hanno inscenato una rivolta contro le leggi dello Stato”. E’ la richiesta che la segretaria del Pd provinciale Laura Famulari rivolge al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, in merito al sit in di protesta che prosegue nella centrale piazza Unità d’Italia.

“Il prolungarsi di questa situazione – osserva la segretaria dem - sta anche mettendo a rischio la salute dei triestini, contribuendo con assembramenti non protetti a portarci al primo posto in Italia per contagi. Dunque Dipiazza eserciti la persuasione, viste le asserite buone relazioni con Puzzer, e se non serve – aggiunge Famulari - prenda tutti i provvedimenti formali praticabili in caso di occupazione di suolo pubblico e di manifestazioni non autorizzate che si tengono sotto il suo ufficio”.