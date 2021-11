'No Green Pass, importante la reazione civile espressa a Trieste"

"Atti improrogabili, fermi e graduali, confidiamo efficaci a contenere l'esplosione di contagi che ha l'epicentro a Trieste, dove siamo di fronte a un fenomeno non solo sanitario ma anche sociale, cui occorre si dedichi particolare e capillare attenzione. Il rischio di danni peggiori alla salute, alle strutture sanitarie e all'economia è troppo alto per non agire". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commentando le misure straordinarie prese dal prefetto di Trieste per limitare le manifestazioni di piazza, che hanno favorito la diffusione del Covid.

"Accanto alle decisioni formali che prescrivono un maggior rigore alla libertà di manifestare - aggiunge la parlamentare - è molto rilevante la reazione civile espressa a Trieste, prima in Italia, da una petizione popolare in difesa della scienza e dei vaccini. Firmarla è stato un atto in piena coerenza con le mie convinzioni individuali e politiche".