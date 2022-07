'Noi non siamo Fvg?', a Trieste la protesta di Rigolato e Treppo Ligosullo

Non solo una provocazione, ma una precisa richiesta al Consiglio regionale: inserire i Comuni di Rigolato e Treppo Ligosullo, unici esclusi, tra i poli turistici montani istituiti con la legge 169 approvata a giugno.

I due sindaci, Fabio D’Andrea e Luigi Cortolezzis, hanno manifestato questa mattina davanti alla sede del Consiglio regionale, a Trieste, in concomitanza con la discussione sull’assestamento di bilancio.

Riprendendo l’ormai noto claim della Regione, che compare anche su capi di abbigliamento e mascherine, i due primi cittadini hanno indossato magliette con la scritta: ‘Forse io non sono Friuli Venezia Giulia?’.

“Chiediamo di essere reinseriti tra i poli montani”, conferma Cortolezzis. “La nostra non è solo una protesta, ma è una precisa richiesta: il riconoscimento ci spetta, altrimenti valuteremo la remissione dei nostri territori”.

A Rigolato, poi, c’è anche il tema del progetto della variante: “La Giunta – spiga D’Andrea - ha deciso di togliere quei fondi per destinarli a interventi di manutenzione in altri territori. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno: ora chiediamo che la Regione ritiri la delibera, perché quest’opera è assolutamente fondamentale per il territorio”.