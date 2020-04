'Noi responsabili, fare classifiche non aiuta il clima'

"Il momento complicato richiede che la politica tutta, maggioranza e opposizione, affronti in modo coeso e responsabile l'emergenza per tornare il più presto possibile alla normalità. La correttezza e l'altissimo senso di responsabilità del gruppo del Pd, nella sua interezza, è fuori discussione e fare classifiche non aiuta questo clima". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello commentando le dichiarazioni dell'assessore Riccardo Riccardi.

"Abbiamo lavorato sempre per dare un contributo e mai per creare inutili polemiche, mai in cerca di visibilità e sempre per raggiungere l'obiettivo comune di dare risposte a cittadini e imprese. Così è successo nella definizione dei due provvedimenti emergenziali adottati nell'ultimo mese dal Consiglio regionale e all'interno delle commissioni, che non sono riti o liturgie ma l'essenza del funzionamento delle istituzioni. In democrazia il confronto, anche quello nelle sedi istituzionali come le commissioni, non è elemento di impedimento del lavoro, ma di trasferimento di utili e necessarie informazioni. Non da ultimo si ricordi che il confronto, spesso, può prevenire le critiche e contribuire alla risoluzione delle diverse problematiche".