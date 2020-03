'Non arretrare su sanità pubblica ed economia'

"In questo momento su economia e sanità pubblica non bisogna arretrare, perciò incalzeremo la maggioranza. La priorità è dare serenità e sicurezza ai nostri cittadini: sarebbe opportuno scorporare i provvedimenti anti-coronavirus dallo SviluppoImpresa e approvarlo con la massima urgenza. Perché contenere il virus è il miglior modo per far ripartire subito anche l'economia". Lo ha affermato oggi a Trieste il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine dei lavori del Consiglio regionale, che oggi ha iniziato l'esame del dl 80 SviluppoImpresa.

"Allo stato delle cose - ha spiegato Shaurli - discuteremo del provvedimento SviluppoImpresa e già li si dovranno vedere scelte chiare, dal punto di vista economico in primis. Bisogna scegliere, e servono scelte vere per la sanità del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo mettere in grado i nostri operatori di fare al meglio il loro lavoro, possiamo e - ha aggiunto - dobbiamo assumere nuovi operatori per garantire un livello di assistenza fondamentale in una fase come questa e una sanità pubblica di qualità in futuro".