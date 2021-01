'Non c'è da esultare per i colori'

"Anche in questi giorni, come da mesi a questa parte, si assiste al solito teatrino di lamentele e vanterie da parte di Fedriga. Eppure qui non c’è niente da esultare per i colori. Piuttosto non si dovrebbe mai dimentare i dati che mettono il Fvg tra le Regioni con il più alto tasso di mortalità e di contagi in Italia: quelle migliaia di lutti si potevano in parte evitare? Al presidente Fedriga chiediamo perciò responsabilità, non attacchi a chi segnala criticità nella gestione della pandemia in regione, giudicata disastrosa dai numeri e da indicatori terzi. Responsabilità significa impegnarsi seriamente nel migliorare il tracciamento dei contagi e la gestione degli ospedali che sono, purtroppo ancora oggi, in grande difficoltà. Con la propaganda non si governa". Lo dichiarano i componenti della segreteria regionale dei Giovani Democratici del Friuli Venezia Giulia.

Non si fa attendere la replica del coordinamento regionale della Lega Giovani Friuli Venezia Giulia: “Strumentalizzare una pandemia globale per fare polemica politica potrebbe essere un comportamento quasi più vergognoso di quello a cui stiamo assistendo a livello nazionale con il Governo sostenuto dal PD oramai allo scatafascio. Piuttosto dell’ennesima nota stampa polemica e priva di contenuti, sarebbe stato meglio se i Giovani Democratici Fvg avessero indirizzato le loro attenzioni al Governo e ai ministri del loro stesso partito che siedono a Roma per invitarli a maggiore responsabilità e rispetto dell’Italia e degli italiani. Il nostro movimento giovanile è al fianco del presidente Massimiliano Fedriga che sta mettendo cuore, anima e corpo per fronteggiare questa difficilissima situazione per il bene dei cittadini, delle imprese e delle più giovani generazioni”.