'Non è la solita minestra' a Pordenonelegge

Nuova presentazione per 'Non è la solita minestra', l’ultimo libro di Enzo Cattaruzzi, giornalista e scrittore friulano e volto televisivo della nostra regione. Il volume sarà in vetrina a Pordenonelegge, domenica 18 settembre alle 19 in piazza XX Settembre.

“Quando la politica e la cucina s’incontrano, la riflessione è piacevole e anche il vecchio detto la politica è sempre la solita minestra diventa altro, trasformandosi".

Con una formula originale e contenuti provocatori, l’autore mette 'a tavola' la politica, ispirato dalla famosa canzone di Gaber 'Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra'.

Agli articoli e commenti sui diversi avvenimenti politici italiani, sono abbinate le ricette del maestro di Cucina Germano Pontoni per sottolineare il binomio e l’effervescenza con cui la tavola è sempre stato luogo di incontri, affari, accordi e patti politici, anche gomito a gomito tra rappresentanti di diversi partiti, quasi che il cibo condiviso diventa la firma del reciproco rispetto e fiducia.

L’autore si sofferma sulla “minestra friulana” accompagnata sempre da un taj, un buon bicchiere di vino per la migliore discussione politica, in un regione in cui ancora il dialogo con i cittadini è diretto, sano e costante, ricercando loro una dirigenza regionale capace di rappresentare totalmente l’identità del Friuli Venezia Giulia.