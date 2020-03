'Non perdiamo il senso della realtà e delle priorità'

"Il Partito Democratico continuerà a collaborare, offrendo le proprie idee e proposte, alcune già accolte nel primo provvedimento regionale anti coronavirus. Ma di questi tempi l'ultima priorità del Fvg è ascoltare la vecchia tiritera propagandistica sugli immigrati". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni dell’assessore alla Sicurezza e Enti Locali Pierpaolo Roberti.

Precisando che "poche centinaia di richiedenti asilo presenti in regione devono rispettare le stesse regole che valgono per tutti", Shaurli chiede che "chi gestisce l'accoglienza spieghi ai migranti i doveri del momento, come continuiamo a ripeterli agli incoscienti nostrani che affollano parchi urbani e ciclopedonali. E come non siamo riusciti a farlo con quelli accalcati sugli impianti sciistici resi 'opportunamente' gratuiti".

"Non ci interessa criticare per un pizzico di visibilità ma - puntualizza Shaurli - nemmeno perdere il senso della realtà. In questo momento dall'assessore agli Enti locali vorremmo essere rassicurati e sapere cose concrete: se ha già ascoltato e coordinato i nostri sindaci in prima linea da giorni; se ha verificato l'attivazione e le criticità dei servizi sociali comunali e di ambito fondamentali per la protezione sociale e per dare - aggiunge Shaurli - risposte ai bisogni delle fasce più deboli della nostra popolazione, dagli anziani soli alle persone con disabilità".