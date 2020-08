La consigliera comunale di Udine Cinzia Del Torre, insieme ad Alessandro Venanzi, capogruppo del Pd, a Federico Pirone, capogruppo di Progetto Innovare, e a Lorenzo Patti, capogruppo di Siamo Udine, ha lanciato la petizone online Non si chiudano le scuole per aprire i seggi elettorali.

"Chiediamo che il Sindaco e l'assessore Battaglia s'impegnino a trovare, per i seggi elettorali, sedi diverse dalle aule scolastiche, in modo da non interropere le lezioni solo pochi giorni dopo la ripartenza delle attività didattiche in presenza", spiega Del Torre. "La petizione suggerisce possibili sedi e sta raccogliendo già molte adesioni in poche ore. Con questo ritmo, avremo più di 100 firme prima di sera. Confidiamo che questa volta il Sindaco ascolti i cittadini e le cittadine di Udine".