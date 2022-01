'Non siamo pronti alla scuola in presenza', l'allarme dei presidi

Il nuovo decreto Covid, varato il 5 gennaio dal Governo, che stabilisce le regole - in base alla fascia d'età - per la riapertura della scuola in presenza dopo le vacanze natalizie non ha placato dubbi e polemiche.

E, clamorosamente, sono proprio i presidi a lanciare un appello all'Esecutivo per posticipare la prima campanella, prevista il 10 gennaio (anche se alcune scuole torneranno in classe già da venerdì 7).

La lettera - indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome - ha già raccolto migliaia di adesioni in tutta Italia e anche una settantina di dirigenti scolastici del Fvg l'ha sottoscritta, a partire da Stefano Stefanel (Liceo Marinelli di Udine), Piervincenzo Di Terlizzi (Isis Zanussi di Pordenone) e Vincenzo Caico (Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone).

La richiesta? E' molto semplice: posticipare di due settimane la ripresa in presenza delle lezioni che, al momento, "è ingestibile. Stiamo assistendo a un'escalation di assenze. Abbiamo personale sospeso perché non in regola con la vaccinazione, che si somma a quanti sono risultati positivi in questi giorni. Potremmo trovarci nella condizione di non poter accogliere e vigilare su bambini e ragazzi", spiegano i presidi.

Preoccupa, poi, l'alta contagiosità della variante Omicron nelle fasce più giovani della popolazione. “Il protocollo di gestione dei casi grava sulle aziende sanitarie, che non riescono più a garantire rapidità per i tamponi, con conseguente prolungato isolamento degli studenti e del personale. Non è possibile non tenerne conto. Una programmata e provvisoria sospensione delle attività in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile a una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa".

"Ho lanciato la proposta di dare innanzitutto la possibilità alle famiglie di mettersi in pari con le vaccinazioni ai ragazzi, con due/tre settimane di Dad", ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, intervistato da Sky Tg24. "La seconda è di garantire le mascherine Ffp2 a tutti e la terza di effettuare, fino al primo febbraio, una massiccia campagna di screening per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi: ho il sospetto che la tempistica dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato e c'è il rischio che la scuola abbia notizia dei risultati dei tamponi effettuati solo diversi giorni dopo".

"Adesso è passato il principio per cui gli alunni di medie e superiori non vaccinati resteranno a casa da un certo numero di contagi in su. Non è una misura che mi piace, si poteva introdurre con gradualità, per esempio cominciare così dal primo febbraio, dando a tutti il tempo per vaccinarsi: per questo nel frattempo avevamo proposto la Dad".